A Roma, una paziente è morta durante una liposuzione. Il chirurgo coinvolto, accusato di omicidio colposo, dovrà affrontare un processo. Secondo la ricostruzione della Procura, durante l’intervento sono state riscontrate carenze come l’assenza di un defibrillatore, la mancanza di una visita anestesiologica, l’ambulatorio illegale e ritardi nel trasporto in ospedale. La donna, di nazionalità peruviana, è deceduta durante l’intervento.

Defibrillatore assente, ambulatorio illegale, niente visita anestesiologica, ritardi nel trasporto in ospedale. È la catena di omissioni, errori, negligenze che, per la Procura, hanno portato alla morte di Ana Sergia, peruviana, durante un intervento di chirurgia estetica. Responsabili della tragedia, sono, per il pm Andrea D’Angeli, il medico chirurgo Jose Lizarraga Picciotti, assistito dall’avvocato Massimo Mauro, e l’anestesista Paolo Colcerasa. Per entrambi è stata chiusa l’inchiesta per omicidio colposo. La stessa accusa è contestata all’infermiera che ha assistito i due professionisti nell’intervento del 7 giugno del 2025. L’operazione si svolse nello studio di Lizarraga a Primavalle privo dell’autorizzazione della Regione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, paziente morta durante una liposuzione, il chirurgo Josè Lizarraga Picciotti verso il processo per omicidio colposo

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