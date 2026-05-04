Morta dopo l' operazione per perdere peso | chirurgo a processo per omicidio chiesti danni per oltre 1,5 milioni

Un intervento di sleeve gastrectomy, una procedura per la perdita di peso, si è concluso con la morte della paziente meno di un mese dopo l’operazione. Il chirurgo coinvolto è stato chiamato a processo con l’accusa di omicidio, mentre sono stati richiesti danni per oltre 1,5 milioni di euro. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione e le complicazioni legate a questo tipo di intervento chirurgico.