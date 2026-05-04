Morta dopo l' operazione per perdere peso | chirurgo a processo per omicidio chiesti danni per oltre 1,5 milioni
Un intervento di sleeve gastrectomy, una procedura per la perdita di peso, si è concluso con la morte della paziente meno di un mese dopo l’operazione. Il chirurgo coinvolto è stato chiamato a processo con l’accusa di omicidio, mentre sono stati richiesti danni per oltre 1,5 milioni di euro. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione e le complicazioni legate a questo tipo di intervento chirurgico.
Doveva essere solo un intervento di 'sleeve gastrectomy' (una procedura bariatrica per perdere peso), ma meno di un mese dopo l'operazione ha perso la vita. Ora i familiari di una donna ravennate di 62 anni, deceduta nell'estate del 2023, hanno citato in giudizio una clinica romana e il chirurgo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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