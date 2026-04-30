Concetta Lo Cicero morta di freddo dopo l’allontanamento dal pronto soccorso | un infermiere a processo per omicidio colposo

Una donna è deceduta dopo aver lasciato il pronto soccorso senza ricevere assistenza adeguata, a causa di un peggioramento delle condizioni di freddo. Un infermiere è stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. La donna era arrivata in ospedale per un problema di salute, ma non è più tornata a casa dopo aver lasciato il reparto. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale.

Era entrata in ospedale per essere curata, ma da lì non era più tornata a casa. La storia di Concetta Lo Cicero, 70 anni, affetta da Alzheimer e decadimento cognitivo, torna oggi al centro dell’inchiesta giudiziaria con una svolta importante: un infermiere del Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza dovrà comparire davanti al giudice con l’accusa di omicidio colposo. La chiamata dall’ospedale. La vicenda inizia il 7 febbraio 2022. Concetta si trova al Pronto soccorso della clinica. Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 16.30, la struttura avvisa i familiari: la donna può essere dimessa e riportata a casa. Una delle figlie si mette subito in movimento e, per fare prima, chiede a un’amica residente in zona di andare a prenderla.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concetta Lo Cicero morta di freddo dopo l’allontanamento dal pronto soccorso: un infermiere a processo per omicidio colposo Notizie correlate Violenza al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino: paziente esagitato prende a calci un infermiere e gli spacca lo sternoNel pomeriggio di ieri, domenica 12 aprile 2026, una violenta aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino, dove un... Insegnante morta al circolo nautico dopo la cena, 2 rinviati a giudizio per omicidio colposoRavenna, 11 febbraio 2026 – Il gup Janos Barlotti ha rinviato a giudizio entrambi gli imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Elisa...