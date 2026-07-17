Sedici persone sono state fermate durante un blitz al Colosseo e nelle zone della movida romana. Sono stati emessi sei ordini di allontanamento e sequestrati oltre 10.000 articoli. Numerosi interventi sono stati svolti per fermare episodi di disturbo della quiete pubblica nelle aree più frequentate della città. Le operazioni hanno coinvolto forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e ridurre gli episodi di vandalismo e rumore eccessivo.

Sedici persone sono state fermate, sei ordini di allontanamento sono stati emessi, oltre 10 mila articoli sono stati sequestrati e numerosi interventi sono stati effettuati per interrompere episodi di disturbo della quiete pubblica nelle principali aree della movida. Questo è il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia Locale di Roma Capitale nella notte appena trascorsa, attuate con un dispositivo di vigilanza rafforzato predisposto dal Comando Generale nell’ambito del piano “Roma Notte”. L’obiettivo principale di queste operazioni è stato quello di incrementare il presidio del territorio e contrastare fenomeni di illegalità, abusivismo e degrado urbano durante le ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: nuovo blitz al Colosseo e controlli nelle aree della movida, 16 persone fermate

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COLOSSEO FUORI CONTROLLO: Cosa succede dopo l'attacco alla Polizia

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