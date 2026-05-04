Maxi controlli nelle vie della movida | identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici

Nelle ore notturne tra sabato e domenica, la polizia di Stato ha svolto una serie di controlli nelle vie più frequentate del centro storico di Monza. Durante l’operazione sono state identificate oltre 100 persone, tra cui cinque minorenni trovati a bere alcolici in pubblico. Le verifiche hanno coinvolto diverse zone, tra cui le piazze principali, con l’obiettivo di monitorare la situazione e garantire l’ordine pubblico durante la movida.

Maxi controlli della polizia di Stato nelle vie della movida monzese. Dalle 20 di sabato 2 maggio alle 2 di notte di domenica 3 maggio le pattuglie della questura di Monza hanno eseguito una raffica di controlli nelle vie del centro storico (anche nelle centralissime piazza Roma e piazza Trento e.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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