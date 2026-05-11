Nel weekend maxi controlli nelle vie della movida e del centro | identificate 160 persone
Nel fine settimana sono stati effettuati controlli approfonditi nelle aree frequentate dalla movida e nel centro della città. Quaranta agenti della polizia di Stato hanno partecipato alle operazioni, che hanno portato all’identificazione di 160 persone. Le operazioni sono state mirate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone considerate più rischiose.
Maxi controlli della polizia di Stato contro la malamovida e nelle zone più “sensibili” della città. Sono 20 gli operatori della polizia di Stato che nel corso dell’ultimo fine settimana sono stati impiegati per attività di prevenzione e di contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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