Nel weekend maxi controlli nelle vie della movida e del centro | identificate 160 persone

Nel fine settimana sono stati effettuati controlli approfonditi nelle aree frequentate dalla movida e nel centro della città. Quaranta agenti della polizia di Stato hanno partecipato alle operazioni, che hanno portato all’identificazione di 160 persone. Le operazioni sono state mirate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone considerate più rischiose.

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Maxi controlli della polizia di Stato contro la malamovida e nelle zone più “sensibili” della città. Sono 20 gli operatori della polizia di Stato che nel corso dell’ultimo fine settimana sono stati impiegati per attività di prevenzione e di contrasto della criminalità diffusa, dello spaccio di.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Maxi controlli nelle vie della movida: identificate oltre 100 persone e pizzicati 5 minorenni a bere alcolici Argomenti più discussi: Maxi controlli sulla movida: polizia e cani antidroga in centro storico; Task force nel weekend del Primo Maggio, il bilancio del ponte: 1.400 sanzioni, patenti ritirate e blitz anti-abusivismo; Movida sotto stretta sorveglianza a Catania: controlli nel centro storico, fioccano multe e sequestri; Task force per il weekend del 1° maggio: controlli intensificati dal litorale al centro. #RevineLago - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pozzuoli e Quarto, controlli dei Carabinieri sulla devianza giovanile: denunce, droga e maxi multe nel weekendWeekend di controlli tra Pozzuoli e Quarto: denunciato un 17enne per aggressione con bastone telescopico, trovata cocaina e raffica di sanzioni stradali. lamilano.it