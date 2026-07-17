Roma lite per un ragazzo | 25enne accoltellata alla schiena dall’amica

Una giovane di 25 anni è stata accoltellata alla schiena da un’amica durante una lite. I soccorritori hanno trovato la vittima con il coltello ancora conficcato nella schiena e i vestiti insanguinati. La donna presentava ferite profonde causate da più fendenti. La scena era cruenta, con sangue ovunque. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’aggressione.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti completamente sporchi di sangue e ferite profonde provocate da più fendenti. È iniziata così, secondo quanto apprende LaPresse, nelle prime ore del mattino di ieri la corsa contro il tempo per salvare una 25enne, trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata dopo essere stata accoltellata al termine di un violento confronto avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca. Per l’aggressione è stata arrestata una 19enne, Asia B., accusata di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enneUna donna di 25 anni è stata trovata con un coltello conficcato nella schiena, vestiti insanguinati e ferite profonde dopo un'aggressione avvenuta...

Roma, 25enne accoltellata dopo una lite per un ragazzo: arrestata una 19enneNella zona di Tor Bella Monaca a Roma, una donna di 25 anni è stata ferita da un coltello alla schiena durante una lite.

Temi più discussi: Accoltellato all'addome dopo una lite nel cortile delle case popolari, grave un 37enne; Trastevere, fa la pipì in strada e dopo il rimprovero spara al sommelier di un locale: arrestato; Riprende uomo che urina in strada a Trastevere e scatta lite con spari, 26enne ferito; Roma, accoltella l’amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne.

Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si è trasformata in un accoltellamento. È accaduto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata: lì è stata sottoposta ad un intervento c x.com

Roma, accoltella l'amica alla schiena durante lite per un ragazzo: arrestata 19enne(Adnkronos) - Una lite per motivi sentimentali tra due ragazze si trasforma in un accoltellamento. E' accaduto a Roma, a Tor Bella Monaca, dove una giovane di 25 anni è stata trasportata al Policlinic ... msn.com

Roma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enneLa scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti ... lapresse.it