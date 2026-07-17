Nella zona di Tor Bella Monaca a Roma, una donna di 25 anni è stata ferita da un coltello alla schiena durante una lite. La persona sospettata, una 19enne, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove si trova sotto osservazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dello scontro.

Violenta aggressione nella zona di Tor Bella Monaca a Roma, dove una giovane di 25 anni è stata accoltellata alla schiena da una 19enne, poi arrestata con l'accusa di tentato omicidio. L'episodio è avvenuto nelle prime ore del mattino, intorno alle 4, in via Francesco Anichini nella periferia est della Capitale. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. La ragazza si è presentata con diverse ferite da arma da taglio e il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena., I poliziotti intervenuti al pronto soccorso hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Roma, 25enne accoltellata dopo una lite per un ragazzo: arrestata una 19enne

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