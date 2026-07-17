La premier ha visitato una caserma delle volanti al Flaminio a Roma, incontrando gli agenti di polizia. Durante la visita, ha espresso gratitudine per il loro lavoro, definendolo difficile e silenzioso, e ha affermato che la libertà non esiste senza il loro impegno. La premier ha rivolto un ringraziamento ufficiale ai poliziotti presenti, sottolineando il valore del loro operato. La visita si è svolta in un contesto di riconoscimento pubblico per le forze di polizia.

«Sono qui per dire grazie a nome mio, del governo, dell'Italia per un lavoro difficile, spesso silenzioso, a volte forse frustrante che fate ma che ha pochissimi eguali in termini di valore. La cosa più preziosa che noi abbiamo è la nostra libertà, quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi, con il vostro lavoro voi garantite quella libertà ai nostri cittadini. Libertà che noi diamo per scontata». Così venerdì pomeriggio la premier Giorgia Meloni durante il saluto ai poliziotti impegnati nelle operazione «Alto Impatto» a Roma e Milano. La presidente del Consiglio ha visitato la storica caserma del Reparto volanti in via Guido Reni, al Flaminio - la «Maurizio Giglio» -, accolta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della polizia Vittorio Pisani. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, la visita della premier Meloni nella caserma delle volanti della polizia al Flaminio: «La libertà non esiste senza di voi»

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