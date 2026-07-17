Il ministro dell’Interno e il presidente del Consiglio sono stati al I Reparto Volanti per incontrare gli agenti di polizia. Durante la visita hanno affermato che chi protegge la sicurezza del Paese difende anche le libertà dei cittadini. La visita ha voluto sottolineare la vicinanza del governo alle forze dell’ordine e il ruolo fondamentale della sicurezza pubblica. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui contenuti o sulle discussioni avvenute durante l’incontro.

Una visita istituzionale per testimoniare la vicinanza del Governo alle forze dell'ordine e ribadire il ruolo centrale della sicurezza per il Paese. Oggi, 17 luglio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata alla caserma "Maurizio Giglio", sede del I Reparto Volanti della Questura di Roma, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ad accoglierli il capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. All'incontro ha partecipato in collegamento video anche la Questura di Milano, coinvolta nell'iniziativa insieme a quella di Roma. Meloni: "Senza sicurezza non può esserci libertà". Nel corso dell'incontro con gli agenti, la presidente del Consiglio ha voluto ribadire quanto il lavoro svolto quotidianamente dalle forze dell'ordine rappresenti una garanzia per l'intera collettività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni e Piantedosi in visita al I Reparto Volanti: "Chi difende la nostra sicurezza difende la nostra libertà"

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