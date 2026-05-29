La Juventus sta considerando di acquistare Lorenzo Pellegrini, che è in scadenza di contratto con la squadra di appartenenza. La società sta valutando un trasferimento senza costi di trasferimento. È previsto anche un incontro con la dirigenza della squadra di provenienza del giocatore. La trattativa si concentra sulla possibilità di portare Pellegrini in bianconero prima della scadenza del suo contratto.

Lorenzo Pellegrini è finito nel mirino della Juventus. I bianconeri stanno valutando il colpo a costo zero con il giocatore che è in scadenza di contratto con i giallorossi. Lorenzo Pellegrini finisce nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con l’agente del calciatore per valutarne l’acquisto a costo zero considerato il fatto che, tra poco più di un mese, rischia di essere senza contratto. L’accordo attuale con la Roma scadrà il prossimo 30 giugno anche se, da parte del calciatore, c’è l’apertura a proseguire ancora nella capitale. Gian Piero Gasperini è rimasto positivamente colpito dal rendimento del centrocampista classe 1996 e vorrebbe la sua conferma in rosa in ottica futura. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Juventus piomba su Pellegrini, previsto anche incontro con la Roma | CM

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Juve su Pellegrino, è il centravanti giusto

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