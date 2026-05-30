La Roma sta affrontando un’offerta da parte di un club inglese per il suo giovane centrocampista, che si è messo in evidenza questa stagione. La società giallorossa ha ricevuto una proposta ufficiale, mentre la Juventus si prepara a sfidare la Premier League per assicurarsi il giocatore. La trattativa è in corso, con il club italiano che valuta le prossime mosse per trattenere il talento o cederlo alle offerte più allettanti.

La Roma si gode l’esplosione di uno dei suoi talenti più puri, ma deve già fare i conti con l’assalto dei top club europei. Secondo quanto rivelato da un’indiscrezione di Calciomercato.com, Niccolò Pisilli è finito concretamente nel mirino della Juventus, che ha inserito il centrocampista romano tra i profili prioritari per ridisegnare la propria mediana. Le prestazioni del classe 2004 hanno superato i confini nazionali, attirando le attenzioni di Newcastle e Tottenham. La dirigenza giallorossa ha subodorato il pericolo di un’asta internazionale e ha subito chiarito la propria posizione: il ragazzo non verrà svenduto e la base d’asta per intavolare qualsiasi discorso si aggira intorno ai 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - L’Europa piomba su Niccolò Pisilli: la Juventus sfida la Premier ma la Roma spara altissimo

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