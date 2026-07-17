Roma aveva già pagato il volo e attendeva il difensore turco, che avrebbe dovuto arrivare domani per tornare a disposizione di Gasperini. Tuttavia, Celik ha cambiato idea e non si è presentato, lasciando i giallorossi irritati. La società aveva dato per scontata la firma e la partenza, ma l’accordo è saltato all’ultimo momento. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato, e la situazione resta incerta.

Era tutto fatto. O, almeno, così riteneva la Roma, pensiero che evidentemente non collimava con quello di Zeki Celik. Sta di fatto che a Trigoria erano sereni e aspettavano il difensore turco già nella giornata di domani, pronto a mettersi di nuovo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tanto da avergli anche comprato il biglietto aereo per Fiumicino. E allora bisognerà capire come la prenderà proprio Gasp, che si era speso in prima persona con i Friedkin per la sua conferma. Di lui, infatti, il tecnico giallorosso ha sempre apprezzato la disponibilità, ma soprattutto la grande duttilità, visto che nella scorsa stagione lo ha utilizzato in più ruoli (esterno, braccetto, ma anche terzino all’occorrenza, sia a destra sia a sinistra), permettendogli di cambiare anche in corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma irritata da Celik: era sicura della firma e aveva già pagato il volo per il rientro

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