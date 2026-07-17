Zeki Celik, inizialmente considerato un rinforzo sicuro per la Roma, aveva voli prenotati e documenti pronti per il trasferimento. Tuttavia, la trattativa si è interrotta quando la Juventus si è inserita, causando un cambio di programma per il giocatore. La situazione ha suscitato reazioni di scontento tra i tifosi e i dirigenti della Roma, che avevano avviato le pratiche per l’arrivo del calciatore. La vicenda riguarda un caso di mercato in cui un giocatore senza contratto viene cercato da più club contemporaneamente.

Una vera e propria beffa di mercato, che può verificarsi quando un giocatore resta senza contratto e risulta appetibile per altri club. Non c'è altro modo di definire la vicenda di Zeki Celik, almeno per quanto riguarda il versante Roma. Ovviamente non per la Juventus che ha piazzato il colpo lampo., Il club giallorosso era sicuro del rinnovo dell'esterno turco, per cui la trattativa proseguiva da tempo e la fiducia era aumentata di settimana in settimana. Come racconta La Gazzetta dello Sport, all'iniziale gelo tra le parti dopo la richiesta di Celik di un ingaggio intorno ai 3,8 milioni di euro (facendo leva sul Decreto Crescita ancora attivo), le parti si erano avvicinate giorno dopo giorno alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Voli prenotati, documenti pronti: la Roma era sicura e aspettava Celik, poi la Juve... Gasp infuriato

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