Roma beffata e irritata da Celik | gli avevano comprato il biglietto aereo per Fiumicino

Da juventusnews24.com 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roma aveva già acquistato il biglietto aereo per Fiumicino e attendeva il rinnovo di contratto di Zeki Çelik, convinta di averlo in ritiro il giorno successivo. I contratti erano pronti per essere firmati prima di un’improvvisa mossa della Juventus, che ha bloccato la trattativa. La società giallorossa si è trovata così senza il giocatore, nonostante la sicurezza iniziale.

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. I contratti erano solo da firmare, poi il blitz Juve. Sembrava tutto fatto. La  Roma  era talmente sicura del rinnovo di  Zeki Çelik  da avergli già acquistato il biglietto aereo per Fiumicino, convinta di riaverlo in ritiro il giorno dopo. A Trigoria regnava la serenità, ma i piani del turco erano del tutto diversi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il ruolo di “Gasp” e la trattativa. Gasperini si era speso molto con i  Friedkin  per la sua conferma, apprezzandone la totale duttilità (impiegato come esterno, terzino e braccetto su entrambe le fasce). Quando la trattativa si era bloccata sulla richiesta di  3,8 milioni avanzata dal giocatore tramite il  Decreto Crescita, il tecnico aveva insistito per riaprire i dialoghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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