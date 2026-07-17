A Castel di Guido, vicino alla via Aurelia a Roma, si è verificato un furto in una villa per un valore di 150 mila euro. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili. Nessuna informazione ufficiale sui sospettati o sui danni causati. La proprietà è stata presa di mira in modo non specificato, e le autorità stanno analizzando le prove raccolte sul posto.

Un furto di ingente valore, pari a 150 mila euro, si è verificato in una villa situata nella zona di Castel di Guido, nelle immediate vicinanze della via Aurelia a Roma. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo lo scorso mercoledì, quando l’abitazione era vuota e non c’era nessuno all’interno. Modalità del Furto e Danni Subiti. Le informazioni raccolte indicano che alcuni malviventi sono riusciti ad entrare nell’abitazione, situata in via Alessandro Seganti, dopo aver danneggiato una delle finestre. Una volta all’interno della villa, i ladri hanno utilizzato un frullino per aprire la cassaforte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: furto in una villa a Castel di Guido, colpo da 150 mila euro, indagini in corso

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