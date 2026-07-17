I ladri sono entrati in una villa a Castel di Guido, nella zona ovest di Roma, scavalcando il muro di cinta e rompendo una finestra. Il colpo ha portato via beni per un valore di circa 150mila euro. I carabinieri consigliano di installare telecamere di sorveglianza e di simulare la presenza in casa attraverso tecnologie per scoraggiare i furti.

Furto da 150mila euro in una villa a Castel di Guido, nella zona ovest di Roma. I ladri hanno aspettato che in casa non ci fosse nessuno per scavalcare il muro di cinta, entrando da una finestra che è stata divelta. E’ successo mercoledì mattina in via Alessandro Seganti. Armati di frullino, hanno aperto la cassaforte rubando oro e gioielli per un valore complessivo di 150mila euro. Sul posto, chiamati dal proprietario, i poliziotti del commissariato Aurelio e della Scientifica impegnati nei rilievi. Le raccomandazioni del comandante dei carabinieri: “Telecamere da remoto”. Arriva l’estate e con questa le ferie e i ladri a caccia di appartamenti liberi da svaligiare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Furto da 150mila euro in una villa a Roma, i carabinieri consigliano: web cam e tecnologie aiutano, fingete di essere in casa

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