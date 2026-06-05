Maxi furto in via Tigor | rubarono 150 mila euro in gioielli in manette coppia di ladri

Una coppia di cittadini italiani è stata arrestata con l’accusa di aver rubato circa 150 mila euro in gioielli durante un furto avvenuto alcuni mesi fa in un appartamento di via Tigor. I due sono stati portati in carcere. Il colpo, di grande entità, coinvolgeva un ingente bottino di gioielli e beni di valore. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Una coppia di cittadini italiani sono finiti in carcere con l'accusa di essere i responsabili di un maxi furto commesso nei mesi scorsi all'interno di un appartamento di via Tigor. Le due ordinanza di custodia cautelare sono state eseguite lo scorso 14 maggio, ma la Procura della Repubblica ha. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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