La Roma sta cercando un nuovo attaccante dopo aver interrotto la trattativa per Greenwood. La società ha individuato cinque possibili candidati, secondo quanto riferito da fonti interne. La lista include giocatori di diverse nazionalità e profili, scelti per soddisfare le richieste dell’allenatore. La squadra non ha fornito dettagli sui nomi, ma ha confermato di essere al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. La decisione di proseguire con altri profili segna una svolta rispetto alla trattativa precedente.

La Roma ha stilato una lista di nomi per rinforzare l’attacco dopo che è naufragata la trattativa per Greenwood. Chi sono i candidati giallorossi. La Roma volta definitivamente pagina e si proietta verso il futuro senza guardarsi indietro. Il capitolo relativo a Mason Greenwood è ormai da considerarsi ufficialmente archiviato a Trigoria: la dirigenza ha preso atto delle enormi complessità di una trattativa naufragata tra le richieste del Marsiglia, i problemi legati alle garanzie bancarie del Fenerbahçe e i continui ripensamenti dell’attaccante inglese, ora fortemente tentato dall’Atletico Madrid. La linea societaria imposta dai giallorossi è categorica: nessuna intenzione di partecipare ad aste al rialzo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Sfumato Greenwood, la Roma va a caccia del nuovo colpo in attacco: 5 nomi nella lista di D’Amico per soddisfare Gasperini

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