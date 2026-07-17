Roma accordo con Summerville Intrigo col Chelsea per Koné-Moreira

Da sportmediaset.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Roma ha raggiunto un accordo completo con l’esterno offensivo olandese Crysencio Summerville. Dopo il trasferimento di Greenwood in Turchia, la società ha concentrato le proprie attenzioni su Summerville, che rappresenta il primo obiettivo nel settore offensivo. La trattativa con il giocatore è stata definita, mentre si continua a lavorare per finalizzare l’operazione. Nel frattempo, ci sono voci di un possibile interessamento del Chelsea per altri giocatori della stessa rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'esterno offensivo primo obiettivo nella testa di Tony D'Amico e della Roma. Dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa ha subito spostato le sue attenzioni verso Crysencio Summerville e nelle ultime ore si è registrato un importante passo avanti poiché è stato trovato l'accordo totale con il giocatore., L'olandese vuole giocare nella Capitale e quindi ha fatto un passo indietro rispetto ai 6 milioni inizialmente chiesti, con la prima offerta romanista che si era fermata a 4 più bonus: l'intesa è arrivata a metà del guado., Ora, ovviamente, si tratta di parlarne in modo ancora più approfondito col West Ham. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

roma accordo con summerville intrigo col chelsea per kon233 moreira
© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, accordo con Summerville. Intrigo col Chelsea per Koné-Moreira
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Roma, non solo Moreira: c'è Summerville. Fiorentina tra Arokodare e OulaiLa Lazio sta trattando con il Fluminense per l’attaccante brasiliano di 24 anni, che ha segnato 14 gol questa stagione.

Mercato Roma, assalto agli esterni: Garnacho, Moreira e Summerville nel mirinoLa Roma sta cercando nuovi giocatori per le corsie offensive, concentrandosi su Garnacho, Moreira e Summerville.

Temi più discussi: Calciomercato Roma, vertici su Summerville e Moreira. Nodo Koné in uscita; Roma, la cessione di Koné può portare Summerville e Moreira a Trigoria: tutte le cifre; Mercato Roma: Koné verso la Premier League, assalto a Summerville; Roma tra Moreira e Summerville. Manchester United su Koné.

koné moreira roma accordo con summervilleRoma, per Koné maxi-offerta del Manchester United: Gasperini dice sì a due condizioni, una riguarda SummervilleRoma, per Manu Koné maxi-offerta del Manchester United: i Friedkin pronti ad accettare, Gasperini dice sì a due condizioni, una riguarda l'arrivo di Summerville ... sport.virgilio.it

koné moreira roma accordo con summervilleMercato Roma LIVE: primo muro Chelsa per Garnacho. Man United su KonéProsegue il lavoro della Roma sul mercato in entrata e in uscita. In questa diretta testuale gli aggiornamenti, indiscrezioni e novità riguardanti le operazioni del club giallorosso in tempo reale di ... siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web