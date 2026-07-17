La Roma ha raggiunto un accordo completo con l’esterno offensivo olandese Crysencio Summerville. Dopo il trasferimento di Greenwood in Turchia, la società ha concentrato le proprie attenzioni su Summerville, che rappresenta il primo obiettivo nel settore offensivo. La trattativa con il giocatore è stata definita, mentre si continua a lavorare per finalizzare l’operazione. Nel frattempo, ci sono voci di un possibile interessamento del Chelsea per altri giocatori della stessa rosa.

L'esterno offensivo primo obiettivo nella testa di Tony D'Amico e della Roma. Dopo il passaggio di Greenwood al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa ha subito spostato le sue attenzioni verso Crysencio Summerville e nelle ultime ore si è registrato un importante passo avanti poiché è stato trovato l'accordo totale con il giocatore., L'olandese vuole giocare nella Capitale e quindi ha fatto un passo indietro rispetto ai 6 milioni inizialmente chiesti, con la prima offerta romanista che si era fermata a 4 più bonus: l'intesa è arrivata a metà del guado., Ora, ovviamente, si tratta di parlarne in modo ancora più approfondito col West Ham. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, accordo con Summerville. Intrigo col Chelsea per Koné-Moreira

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