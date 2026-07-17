Roma accoltella l' amica 25enne alla schiena durante una lite per un ragazzo | arrestata una 19enne - VIDEO

Notizia in breve

A Roma, in zona Tor Bella Monaca, una donna di 19 anni è stata arrestata per aver accoltellato un’amica di 25 anni alla schiena. Le due si erano incontrate per discutere di una vicenda sentimentale, ma la lite è sfociata in violenza. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è stata fermata dalle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un quadro di frequenti incidenti di questo tipo nel quartiere.