Roma accoltella l' amica 25enne alla schiena durante una lite per un ragazzo | arrestata una 19enne - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Roma, in zona Tor Bella Monaca, una donna di 19 anni è stata arrestata per aver accoltellato un’amica di 25 anni alla schiena. Le due si erano incontrate per discutere di una vicenda sentimentale, ma la lite è sfociata in violenza. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre l’aggressore è stata fermata dalle forze dell’ordine. L’episodio si inserisce in un quadro di frequenti incidenti di questo tipo nel quartiere.

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Le due ex amiche si erano date appuntamento a Tor Bella Monaca per chiarire una vicenda sentimentale. La lite degenera, una 19enne arrestata per tentato omicidio Ennesima lite degenerata in violenza: nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma, una ragazza 19enne ha accoltellato un'amica di 25. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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4 coltellate alla schiena per un ragazzo: 19enne arrestata a Roma

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