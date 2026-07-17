Roma | accoltella ex amica dopo lite nata per ragioni sentimentali arrestata 19enne

Nella notte di ieri, intorno alle 4, una donna di 19 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un’ex amica in via Francesco Anichini, nel quartiere di Torre Angela. La lite, nata da motivi sentimentali, è culminata con il ferimento della vittima. La giovane è stata fermata dai carabinieri sul posto. La ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata medicata.

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte di ieri, intorno alle 4, in via Francesco Anichini, nella zona di Torre Angela, una delle periferie di Roma. La vittima, una giovane di 25 anni, è stata accoltellata dall’ex amica, un ragazzo di 19 anni, al termine di una lite che sembra sia nata per questioni sentimentali. Dettagli sull’incidente e la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, le due giovani si erano date appuntamento tramite messaggi sui social media, probabilmente per cercare di risolvere dei dissidi legati a un ragazzo. Durante l’incontro, la vittima è stata colpita da quattro coltellate nella zona lombare. Dopo l’aggressione, è stata accompagnata da un’altra ragazza all’ospedale di Tor Vergata, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Accoltella l'amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne

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