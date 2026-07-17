roggero verso il carcere di bollate per costituirsi la moglie presenta la domanda di grazia

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi, si sta recando al carcere di Bollate per costituirsi. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. Roggero ha scelto di entrare nel penitenziario senza opposizioni. La decisione arriva dopo la condanna definitiva nel procedimento giudiziario a suo carico.

Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, è diretto al carcere di Bollate, nel Milanese, per costituirsi. L’ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla Procura di Asti dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione. Sempre oggi, in mattinata, la moglie Mariangela Sandrone ha presentato la domanda di grazia per il marito. A renderlo noto all’agenzia Ansa, raggiunto telefonicamente, è stato Sergio Novani, analista processuale che coordina il collegio difensivo insieme all’avvocato Stefano Marcolini. «La domanda di grazia è stata inviata intorno alle 9.30, via Pec», ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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