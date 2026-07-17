Mario Roggero verso il carcere di Bollate La moglie deposita la domanda di grazia

Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, è stato accompagnato al carcere di Bollate, nel Milanese, dopo che questa mattina, 17 luglio, è stato emesso un ordine di carcerazione. La moglie ha presentato una richiesta di grazia.

È diretto al carcere di Bollate, nel Milanese, Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Il provvedimento porta la firma del procuratore Biagio Mazzeo ed è stato emesso dalla Procura di Asti alle 12.45. La condanna definitiva, arrivata mercoledì 15 luglio dalla Cassazione, riguarda l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, fatti del 28 aprile 2021. Il percorso giudiziario era partito proprio ad Asti, dove in primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni di reclusione, pena poi scesa a 14 anni e 9 mesi in appello a Torino e confermata dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Open.online

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