Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi, si sta dirigendo verso il carcere di Bollate per costituirsi. Nel frattempo, sua moglie ha depositato una domanda di grazia.

Roma, 17 luglio 2026 – Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, è diretto verso il carcere di Bollate, nel Milanese, per costituirsi. L' ordine di carcerazione per il 72enne del Cuneese è stato emesso oggi, alle 12.45, dalla Procura di Asti, a firma Biagio Mazzeo. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. La richiesta di grazia depositata dalla moglie. Intanto Mariangela Sandrone, moglie di Roggero, ha depositato in mattinata la domanda di grazia per il marito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roggero verso il carcere di Bollate per costituirsi. La moglie deposita la domanda per la grazia

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