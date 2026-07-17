Mario Roggero è diretto verso il carcere di Bollate la moglie deposita la richiesta di grazia

Da torino.repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 72 anni, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro nel 2021, si sta dirigendo verso il carcere di Bollate. La moglie ha presentato una richiesta di grazia. L’ordine di carcerazione è stato emesso dopo la sentenza definitiva. Il gioielliere è stato condannato per il fatto avvenuto nel Cuneese nel mese di aprile di due anni fa.

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C'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ha emesso la procura di Asti alle 12.45, a firma del procuratore Biagio Mazzeo. Il gioielliere si sta ora dirigendo verso il carcere di Bollate. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado, conclusosi con una condanna a 17 anni di reclusione, poi ridotti in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi e confermati mercoledì in Cassazione. Si attende ora che il negoziante vada a costituirsi in carcere. Intanto la moglie ha depositato la richiesta di grazia, così come chiesto anche da numerosi esponenti della destra politica, nella speranza che al marito possa essere estinta la pena. 🔗 Leggi su Torino.repubblica.it

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