Mario Roggero deve presentarsi in carcere firmato l’ordine di carcerazione L’ipotesi su quanto dovrà scontare in cella la moglie deposita la domanda di grazie

Oggi Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, deve entrare in carcere dopo che è stato firmato l’ordine di detenzione. L’ordine è stato consegnato questa mattina, 17 luglio. La moglie ha presentato una richiesta di grazia, mentre si attende una decisione. Roggero dovrà scontare una pena che ancora non è stata resa nota.

Deve entrare oggi stesso in carcere Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Il provvedimento porta la firma del procuratore Biagio Mazzeo ed è stato emesso dalla Procura di Asti alle 12.45. La condanna definitiva, arrivata mercoledì 15 luglio dalla Cassazione, riguarda l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo, fatti del 28 aprile 2021. Il percorso giudiziario era partito proprio ad Asti, dove in primo grado Roggero era stato condannato a 17 anni di reclusione, pena poi scesa a 14 anni e 9 mesi in appello a Torino e confermata dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Open.online

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