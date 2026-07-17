Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere dovrà pagare oltre 3 milioni di euro in risarcimenti ai ladri coinvolti nelle rapine. La sentenza definitiva della Cassazione ha confermato la condanna per l’omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Oltre alla pena detentiva, si prevede un importo considerevole di risarcimenti da versare ai danni dei ladri.

Per Mario Roggero, il gioielliere settantaduenne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, condannato in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori e per il ferimento di un terzo, non si prospetta solo una lunga permanenza in carcere, ma anche una serie di risarcimenti che si annuncia faraonica. E che di fatto diventa una condanna a vita anche per tutta la sua famiglia.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roggero sborserà oltre 3 milioni di euro per ripagare i ladri

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