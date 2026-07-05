Furto nel museo dedicato a René Lalique | rubati 20 gioielli per 4 milioni di euro ladri in fuga

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’alba di domenica, ladri hanno rubato 20 gioielli dal museo del vetro Lalique in Alsazia, valutati circa 4 milioni di euro. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo. La polizia è intervenuta per le indagini, che sono ancora in corso. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre persone coinvolte. Il museo ha confermato il furto e sta collaborando con le forze dell’ordine.

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Il museo del vetro Lalique in Alsazia ha annunciato di aver subito, all’alba di domenica, un furto di gioielli per un valore di "alcuni milioni" di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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