Furto nel museo dedicato a René Lalique | rubati 20 gioielli per 4 milioni di euro ladri in fuga

Notizia in breve

All’alba di domenica, ladri hanno rubato 20 gioielli dal museo del vetro Lalique in Alsazia, valutati circa 4 milioni di euro. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo. La polizia è intervenuta per le indagini, che sono ancora in corso. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre persone coinvolte. Il museo ha confermato il furto e sta collaborando con le forze dell’ordine.