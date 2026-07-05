Furto nel museo dedicato a René Lalique | rubati 20 gioielli per 4 milioni di euro ladri in fuga
All’alba di domenica, ladri hanno rubato 20 gioielli dal museo del vetro Lalique in Alsazia, valutati circa 4 milioni di euro. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo. La polizia è intervenuta per le indagini, che sono ancora in corso. Non ci sono dettagli su eventuali feriti o altre persone coinvolte. Il museo ha confermato il furto e sta collaborando con le forze dell’ordine.
Il museo del vetro Lalique in Alsazia ha annunciato di aver subito, all’alba di domenica, un furto di gioielli per un valore di "alcuni milioni" di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Villetta svaligata dai ladri: rubati migliaia di euro in gioielli e orologiI ladri sono stati fermati mentre tentavano di fuggire a bordo di un’auto dopo aver svaligiato una villetta.
Ville nel mirino dei ladri, rubati gioielli e profumiNella notte del 1° maggio, alcuni ladri hanno messo a segno furti in diverse ville, portando via gioielli e profumi.
Furto nel museo dedicato a René Lalique: rubati 20 gioielli per 4 milioni di euro, ladri in fugaIl museo del vetro Lalique in Alsazia ha annunciato di aver subito, all’alba di domenica, un furto di gioielli per un valore di alcuni milioni ... fanpage.it
Furto al museo Lalique in Alsazia: rubati 20 gioielli per 4 milioni di euroFurto nel museo dedicato a René Lalique in Alsazia: all’alba di domenica 5 luglio 2026 sono stati rubati 20 gioielli, per un valore stimato ... bigodino.it