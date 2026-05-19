Laura Ravetto ha annunciato il suo passaggio dalla Lega di Matteo Salvini a Futuro Nazionale, partito guidato da Vannacci. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e suscita discussioni tra gli esponenti politici. A seguito del cambio, un altro membro del partito ha criticato pubblicamente la candidatura di Ravetto, portando a uno scontro tra le due forze politiche. La vicenda si inserisce nel quadro di cambiamenti e tensioni all’interno del panorama politico nazionale.

La Lega perde ancora pezzi, con Laura Ravetto che lascia il Carroccio per passare a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La deputata, ex sottosegretario per i rapporti col Parlamento nel governo Berlusconi IV, è la prima vera e propria big a lasciare Matteo Salvini per accasarsi nel partito del generale, seguendo quanto fatto già da altri parlamentari nell’ultimo periodo. Una scelta accolta con entusiasmo da Vannacci, mentre lato Lega non sono mancate le critiche. Ravetto lascia la Lega per Futuro Nazionale Ad annunciare il passaggio di Ravetto a Futuro Nazionale è stata La Repubblica, che ha appreso da fonti qualificate la decisione presa dalla deputata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laura Ravetto lascia la Lega di Salvini per Futuro Nazionale di Vannacci, affondo di Sardone sulla candidatura

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