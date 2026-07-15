La Cassazione ha confermato la condanna per il gioielliere che uccise due rapinatori durante una rapina. La decisione arriva dopo il ricorso presentato in primo grado. I difensori hanno annunciato che, attendendo le motivazioni ufficiali, valuteranno un eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La sentenza si basa sulla valutazione delle prove e delle norme penali applicabili.

Stefano Marcolini e Sergio Rovani, difensori del gioielliere, hanno spiegato: «Massimo rispetto per questa sentenza ma anche grande delusione. Ora attendiamo le motivazioni e valuteremo il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo». La ricostruzione della rapina Quanto accaduto in quel pomeriggio di 5 anni è stato ripreso in un video di otto minuti. Alle 18 e 45 i rapinatori entrano in gioielleria e minacciano Roggero, la moglie e la figlia. Hanno coltelli e pistole, che si riveleranno essere armi giocattolo, e il volto coperto. La cassaforte viene svuotata e i rapinatori escono dal retro del negozio. Hanno un'auto parcheggiata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il gioielliere che uccise due rapinatori, la Cassazione conferma la condanna per Mario Roggero: «Valutiamo ricorso alla Corte Europea»

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