roggero in carcere le sue prime parole e il messaggio per mattarella

Il gioielliere Mario Roggero è stato arrestato e portato nel carcere di Bollate, a Milano, dove dovrà scontare una condanna definitiva di 14 anni e nove mesi. Durante le sue prime dichiarazioni in carcere, ha rivolto un messaggio al presidente della Repubblica. Roggero, coinvolto in un procedimento penale, ha lasciato il carcere senza ulteriori commenti. La condanna è stata confermata in via definitiva dal tribunale.

Il gioielliere Mario Roggero ha varcato il cancello del carcere milanese di Bollate, dove dovrà scontare la condanna definitiva a 14 anni e nove mesi. La sentenza, confermata dalla Corte di Cassazione, riguarda l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria di Grinzane Cavour, avvenuto il 28 aprile 2021. Ad accompagnarlo c’erano la moglie e la figlia Laura. Prima di entrare nel penitenziario, Roggero ha ribadito di considerare la pena ingiusta. “Penso di subire un’ingiustizia, ma ho ancora speranza. Io me l’aspetterei la grazia. Questa mattina mia moglie ha depositato la richiesta, ha chiesto anche una sospensione temporanea della pena. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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