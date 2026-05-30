Durante l'ultima stagione di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti ha rivolto un messaggio a un cavaliere coinvolto in discussioni. La dama ha commentato pubblicamente sulla situazione con Alessandro, con cui ha avuto un confronto complicato. Le sue parole sono state rivolte direttamente al protagonista del confronto, senza specificare ulteriori dettagli. La puntata si è conclusa con tensioni tra i due, lasciando aperti vari interrogativi sulla prosecuzione della relazione.

La recente stagione di Uomini e Donne ha visto la dama Gloria Nicoletti affrontare un finale turbolento con Alessandro. La loro conoscenza, che sembrava promettente, è giunta a una conclusione inaspettata. Nelle ultime settimane, Gloria ha utilizzato i social per esprimere le sue riflessioni, attirando l’attenzione dei fan e dei media. Cinzia Paolini spiazza i fans di Uomini e Donne: chi ha scelto tra Marco e Mario Uomini e Donne gossip: il messaggio di Gloria sui social. Gloria ha pubblicato una frase significativa su Instagram, affermando: “Molti uomini confondono l’amore con il desiderio. Desiderare fisicamente una donna non significa amarla”. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lancia un messaggio ad un discusso cavaliere? Le sue parole

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Uomini e Donne, Trono Over - Gloria e la segnalazione su Cristina

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Temi più discussi: Uomini e Donne, Alessandro chiude con Gloria e se ne va: Questi teatrini non mi piacciono; Uomini e Donne, pioggia di critiche per Gloria Nicoletti: Pretesto per chiudere, vuole la sedia rossa; Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lancia frecciatine social ad Alessandro; Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cinzia di nuovo cotta di Mario, il copione non regge.

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