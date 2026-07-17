Mario Roggero, il gioielliere condannato a più di 14 anni per omicidio, è stato trasferito nel carcere di Bollate. La sentenza deriva dalla morte di due rapinatori uccisi durante un inseguimento fuori dal suo negozio. La decisione giudiziaria è stata confermata in appello e Roggero è stato condotto nel penitenziario milanese. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e discussioni sulla legittima difesa.

E’ arrivato in carcere a Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato ad oltre 14 anni per omicidio dopo aver inseguito e ucciso fuori dal suo negozio due rapinatori. Il caso scuote la politica. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Roggero in carcere a Bollate

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