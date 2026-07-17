La Corte d’Assise di Asti ha condannato a 14 anni un uomo per aver ucciso due rapinatori e tentato omicidio di un terzo durante un episodio avvenuto nel 2022. L’uomo, un gioielliere, aveva rincorso i ladri dopo averli sorpresi nel suo negozio. La sentenza riguarda esclusivamente l’omicidio e il tentato omicidio commessi durante l’evento. La condanna è stata confermata in via definitiva.

La Corte d’Assise di Asti ha confermato la condanna a 14 anni per l’omicidio di due rapinatori e tentato omicidio di un terzo rapinatore a Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour (TO). La storia è abbastanza nota, ma forse la memoria di qualcuno vacilla un tantino, perciò ricordiamo i fatti. Il 28 aprile del 2021 tre rapinatori (italianissimi, giusto per non creare facili equivoci) armati di coltello e di pistola giocattolo irrompono nella sua gioielleria e minacciando lui, la moglie e la figlia, svaligiano il negozio per poi scappare dal retro. Mentre stanno per salire sull’auto, Mario Roggero esce dal negozio con una pistola e li insegue sparando per strada, puntando dritto ai corpi dei rapinatori, fino ad ucciderne due e ferirne gravemente uno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roggero ha rincorso e ucciso i ladri: questi i fatti reali. Ora passiamo alla sceneggiatura del film

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