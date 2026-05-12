Durante un’intervista a ‘Tuttosport’, l’ex portiere ha commentato il prossimo derby, sottolineando come la sfida finale si presenti come una scena da film. Ha evidenziato che il Torino potrebbe sorprendere la Juventus, suggerendo che la partita potrebbe riservare sorprese. La questione riguarda la possibilità che i granata blocchino i bianconeri nell’ultima giornata di campionato.

di Francesco Spagnolo Marchegiani in una intervista a ‘Tuttosport’ si è soffermato sul derby all’ultima giornata con il Torino pronto a fare lo sgambetto alla Juve. Intervenuto in una lunga intervista a Tuttosport, Luca Marchegiani si è proiettato sul derby di Torino in programma all’ultima giornata. Ecco cosa ha detto. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL DERBY ALL’ULTIMA – « Non credo che la stagione debba essere salvata da una partita, è vero che c’è stato un momento difficile, ma il livello della squadra è più o meno quello che dice la classifica attuale. Certo che sembra la sceneggiatura di un film: derby all’ultima giornata con il Toro che ha la possibilità di regalarsi una grande soddisfazione vincendo, considerato anche che il successo manca da tanto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchegiani non ha dubbi: «Il derby all’ultima sembra la sceneggiatura di un film. Il Torino può fare lo sgambetto alla Juve»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...

Capello non ha dubbi: «Solo l’Inter può perdere il campionato, ma Allegri sa che la pressione può giocare brutti scherzi…». La sua analisi dopo il derby!Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico...

Argomenti più discussi: Marchegiani sulle difficoltà del Milan: È una squadra stanca, più dal punto di vista mentale che fisico; Stefano Marchegiani nuovo presidente del Centro Studi Vitruviani: Servono più risorse, ci attendono sfide importanti; Parma-Roma - Zingaretti risponde a Di Canio: È laziale, si vede che gli rode; ’Caso Marchegiani’ Fattori | È competente Tinti | Ma la coerenza?.

’Caso Marchegiani’, Fattori: È competente. Tinti: Ma la coerenza?La nomina dell’esponente di opposizione alla presidenza del Centro studi vitruviani continua ad agitare la politica ... ilrestodelcarlino.it