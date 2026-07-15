Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due ladri, si prepara a costituirsi in carcere. Prima di entrare, ha salutato i familiari e pubblicato un messaggio su Instagram, in cui ha accusato i giudici di aver voluto dargli l’ergastolo. Ha inoltre invitato i sostenitori a continuare la lotta per una legge più severa contro la criminalità.

Mario Roggero saluta i familiari e si prepara a costituirsi in carcere dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi decisa dalla Cassazione. Su Instagram parla di “ergastolo” e chiede ai sostenitori di portare avanti la battaglia per una legge più dura contro la criminalità. Salvini, Fontana e Gasparri chiedono la grazia al Quirinale. L’ultimo messaggio di Mario Roggero Le sue parole sono arrivate poche ore dopo la sentenza della Corte di Cassazione, che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio dei due rapinatori uccisi durante la rapina del 28 aprile 2021. Mario Roggero ha affidato a un video pubblicato sul proprio profilo Instagram l’ultimo messaggio da uomo libero, prima di presentarsi in carcere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Roggero condannato per aver ucciso due ladri attacca i giudici: "Mi hanno voluto dare l'ergastolo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Roggero condannato in via definitiva: la Cassazione conferma 14 anni e 9 mesi

Notizie e thread social correlati

Il gioielliere Roggero prima del carcere: “È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l’ergastolo”Un gioielliere ha annunciato di essere vicino a costituirsi in carcere, affermando di passare gli ultimi momenti con i familiari prima di entrare.

Il gioielliere Mario Roggero condannato dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatoriLa Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere in provincia di Cuneo, condannato per aver ucciso due rapinatori e...

Temi più discussi: Caso Grinzane, oggi verdetto in Cassazione: il gioielliere Mario Roggero fa una colletta sui social; Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna; Caso Roggero: la Cassazione sia chiamata a chiarire l'interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite; Mattarella dia la grazia a Roggero.

Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori: 'È finita, vado in carcere. Serve una legge contro le ingiustizie' #ANSA x.com

Mario Roggero condannato in via definitiva per l'omicidio dei rapinatori reddit

Mario Roggero condannato a 14 anni per l'uccisione dei due ladri, confermata la sentenza in via definitivaCassazione, condannato in via definitiva Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due ladri dopo la rapina del 2021 in gioielleria ... virgilio.it

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al ... ansa.it