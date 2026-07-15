La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per un gioielliere che, nel 2021, durante una rapina nel suo negozio, ha sparato uccidendo due rapinatori e ferendone un terzo. La sentenza diventa definitiva. La rapina si è svolta in un negozio di Grinzane Cavour, dove l’uomo ha reagito all’assalto armato. La vicenda si è conclusa con la condanna per omicidio e lesioni.

Torino, 15 lug. - (Adnkronos) - Diventa definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nell'aprile 2021 a seguito della rapina subita nel suo negozio uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Lo ha deciso la Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell'imputato contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino. In primo grado il gioielliere era stato condannato dal tribunale di Asti a 17 anni. Il gioielliere ha sempre sostenuto di aver reagito per proteggere se stesso e la propria famiglia presente in quel momento in negozio mentre secondo l'accusa i colpi sarebbero stati esplosi quando il pericolo era cessato, poiché i rapinatori erano in fuga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Uccise due banditi durante una rapina, Cassazione conferma condanna per gioielliere Mario Roggero

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Confermata in Cassazione la condanna per Mario Roggero, colpevole di aver difeso la figlia, la moglie e l’impegno di una vita durante l’ennesima rapina. x.com

Come diamine fa certa gente a stare dalla parte di Mario Roggero? reddit

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