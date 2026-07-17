Roggero arriva al carcere di Bollate | Mattarella ha graziato la Minetti si metta una mano sulla coscienza?

Un gioielliere condannato a quasi 15 anni per eccesso di legittima difesa si è consegnato al carcere di Bollate nel pomeriggio del 17 luglio. La sua consegna è avvenuta dopo che si era parlato di una possibile grazia concessa da un alto rappresentante istituzionale, che avrebbe coinvolto anche una figura politica nota. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e politiche, ma non sono state fornite ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di consegna.

Si è consegnato nel pomeriggio del 17 luglio al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere finito al centro del dibattito politico per essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per eccesso di legittima difesa. Roggero uccise due rapinatori e ne ferì un terzo il 28 aprile 2021, all'esterno? della sua gioielleria?di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo.? La pena, confermata in Cassazione, è oggetto di discussione politica con una richiesta di grazia presentata al presidente Mattarella dalla moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, e sostenuta dai partiti di centrodestra. «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza?», ha dichiarato Roggero prima di entrare in carcere. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Roggero arriva al carcere di Bollate: «Mattarella ha graziato la Minetti, si metta una mano sulla c

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Mario Roggero in carcere a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, metta una mano sulla coscienza”Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di Bollate.

Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori si è consegnato nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Mario Roggero in Cassazione: Pronto per il carcere. Il pg chiede la conferma della condanna.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Roggero prepara la valigia per il carcere: Sto vendendo tutto reddit

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