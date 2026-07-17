Durante un interrogatorio con i pubblici ministeri di Milano, il designatore arbitrale ha affermato di aver difeso l’Inter e se stesso, chiarendo di non riferirsi ai club ma alle pressioni sociali. La conversazione, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stata ricostruita dal giornalista Luigi Ferrarella. Il soggetto ha spiegato di aver voluto tutelare la propria posizione e l’operato arbitrale, negando di aver subito influenze esterne.

Ci ha pensato Gianluca Rocchi a difendere l’Inter. Ovviamente. Il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, ricorstruisce l’interrogatorio del designatore con i pm di Milano Ascione e Illo. Interrogatorio che poi ha favorito la richiesta di archiviazione. Chiaramente Rocchi ha minimizzato. Per difendere sé stesso e il sistema, ha difeso anche l’Inter. Le dichiarazioni rese ai magistrati hanno avuto un tono decisamente diverso da quelle riportare nelle intercettazioni dove invece si lamentava eccome delle pressioni del club di Marotta. “Nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o quell’arbitro” è la frase detta ai magistrati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rocchi con i pm ha difeso strenuamente l’Inter (e se stesso): “non mi riferivo a loro ma a pressioni social” (Corsera)

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