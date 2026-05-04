La Procura di Milano sta indagando sulle presunte pressioni esercitate dall'Inter sulle designazioni arbitrali. La questione riguarda l’assegnazione di arbitri considerati favorevoli al club, in relazione alla recente conquista del 21esimo scudetto avvenuta ieri sera. Tra le persone ascoltate ci sono anche alcuni soggetti coinvolti nelle scelte delle designazioni, e in particolare è stato effettuato un interrogatorio a un individuo chiamato Schenone.

Le pressioni dell’Inter sulle designazioni arbitrali. È il tema centrale dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano che ha scritto nero su bianco su designazioni di arbitri graditi al club che ieri sera ha vinto il suo 21esimo scudetto. Ieri il Corriere della Sera ha spiegato bene la situazione, oggi lo fa anche Repubblica. «Non lo vogliono più vedere» è la frase del designatore Rocchi al suo vice Gervasoni a proposito delle pressioni dell’Inter. Nella telefonata si fa il nome di Giorgio che presumibilmente è Giorgio Schenone l’uomo che per l’Inter cura i rapporti con gli arbitri. E Repubblica informa che: Schenone, che era guardalinee quando Rocchi arbitrava, verrà dunque convocato nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rocchi e le pressioni dell’Inter, i pm interrogheranno Schenone

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