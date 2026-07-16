Inchiesta arbitri pressioni su Rocchi ma la Procura archivia l' Inter
La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sulle presunte pressioni su un ex presidente di commissione arbitrale, non coinvolgendo l'Inter. L'indagine, avviata ad aprile, aveva analizzato eventuali frodi sportive e tentativi di influenzare le decisioni arbitrali. Tuttavia, dopo le verifiche, non sono state riscontrate prove sufficienti per procedere con l'accusa.
Non sarà la Procura di Milano a riscrivere la classifica del campionato di calcio. L'inchiesta per frode sportiva che a partire dall'aprile scorso aveva fatto irruzione sulla ribalta della serie A, con l'incriminazione del designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e dell'Inter per le pressioni sulle designazioni, si arena per decisione della stessa Procura. Viene chiesta l'archiviazione dell'accusa a Rocchi, viene direttamente spedita in archivio l'imputazione a carico del club nerazzurro: le pressioni ci sono state, dicono gli inquirenti, ma non con una efficacia tale da alterare il corso delle gare. Tutto finito, dunque? Non proprio. Resta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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