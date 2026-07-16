La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sulle presunte pressioni su un ex presidente di commissione arbitrale, non coinvolgendo l'Inter. L'indagine, avviata ad aprile, aveva analizzato eventuali frodi sportive e tentativi di influenzare le decisioni arbitrali. Tuttavia, dopo le verifiche, non sono state riscontrate prove sufficienti per procedere con l'accusa.

Non sarà la Procura di Milano a riscrivere la classifica del campionato di calcio. L'inchiesta per frode sportiva che a partire dall'aprile scorso aveva fatto irruzione sulla ribalta della serie A, con l'incriminazione del designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e dell'Inter per le pressioni sulle designazioni, si arena per decisione della stessa Procura. Viene chiesta l'archiviazione dell'accusa a Rocchi, viene direttamente spedita in archivio l'imputazione a carico del club nerazzurro: le pressioni ci sono state, dicono gli inquirenti, ma non con una efficacia tale da alterare il corso delle gare. Tutto finito, dunque? Non proprio. Resta... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Inchiesta arbitri, "pressioni" su Rocchi ma la Procura archivia l'Inter

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