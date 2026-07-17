Durante un interrogatorio, un ex designatore di arbitri ha dichiarato che nessuno gli ha mai chiesto direttamente o indirettamente di assegnare arbitri specifici. Ha aggiunto che le indicazioni ricevute erano fastidiose, anche se considerate una prassi comune. Ha precisato che non ci sono state pressioni, ma solo raccomandazioni che trovava scomode.

Nessuna pressione, ma indicazioni che “mi infastidivano”. Nell’interrogatorio dell’inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano, Giancarlo Rocchi, ex designatore di Serie A, ha spiegato che “Nessuno si è mai permesso di dirmi direttamente o indirettamente voglio questo o quell’arbitro”. E tramite “Riccardo Pinzani istituzionalmente deputato a interloquire con i referenti arbitrali delle squadre quali Giorgio Schenone per l’Inter, certamente non pressioni, ma indicazioni che talvolta mi infastidivano, altre volte mi facevano arrabbiare”. Lo rivela il Corriere della Sera, che pubblica le parole dell’interrogatorio a Rocchi, che alla domanda... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi ai pm: "Nessuno ha mai chiesto un arbitro. Le indicazioni infastidivano, ma sono una prassi diffusa"

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Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva»

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