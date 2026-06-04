Un utente ha affermato di essere stato bannato da una piattaforma senza possibilità di replica, accusando di aver diffuso falsità. La persona sostiene che nessuno abbia mai richiesto l’eliminazione del servizio chiamato TempoBello. La discussione riguarda le modalità di moderazione e la libertà di espressione sulla piattaforma, con l’interessato che denuncia la mancanza di possibilità di replica dopo il divieto di accesso.

Arezzo, 4 giugno 2026 – «Essere bannati per non poter replicare a falsità diffuse volontariamente: una questione che riguarda tutti – dice Valentina Vaccari Partito Democratico - Da giorni la vicesindaca Lucia Tanti continua a diffondere sui social una ricostruzione dei fatti che non corrisponde alla realtà del dibattito portato avanti negli anni sul progetto TempoBello e sui contributi comunali per i centri estivi. La verità è semplice: nessuno ha mai chiesto di eliminare TempoBello. Abbiamo sempre contestato il sistema di assegnazione dei voucher, che nel 2022 prevedeva un " click day " dove il contributo andava a chi riusciva a collegarsi più velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaccari: «Nessuno ha mai chiesto di eliminare TempoBello»

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