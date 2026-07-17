Sabato 8 agosto, alle 18:30, si terrà un evento al Versiliana Festival 2026 nella località di Marina di Pietrasanta. Sul palco del ciclo ‘Incontri al Caffè’ sarà presente Roberto Vannacci, che prenderà parte alla manifestazione nel consueto spazio di Viale Enrico Morin. La presenza dell’autore è prevista come protagonista di questa tappa del festival, che si svolge nella location abituale del festival nella regione toscana.

Sabato 8 agosto, a partire dalle ore 18:30, autentico protagonista del cartellone di ‘Incontri al Caffè‘ targato Versiliana Festival 2026 (nella consueta splendida cornice di Marina di Pietrasanta, negli spazi di Viale Enrico Morin), sarà Roberto Vannacci. Un Vannacci che, oggi più che mai, non ha bisogno di troppe presentazioni. Europarlamentare e Presidente Futuro Nazionale, da molti amato, da altri odiato. A noi interessa poco. Di sicuro un Generale che, a modo suo, con il suo stile, riesce a dividere in maniera perfetta l’opinione pubblica. Di certo ci interessa ben poco di politica in questo blog – ci teniamo a ribadirlo – ma non si può nascondere che sarà uno degli appuntamenti più partecipati e infuocati della kermesse versiliese. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Roberto Vannacci a Versiliana Festival 2026: date e anticipazioni

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