Durante la 47ª edizione del Festival La Versiliana si terrà un concerto dedicato a Ennio Morricone e alle sue colonne sonore premiate con l'Oscar. L'evento si propone di ripercorrere le musiche che hanno segnato il cinema internazionale. La serata sarà un insieme di interpretazioni dal vivo delle composizioni più celebri del compositore italiano. L'appuntamento apre ufficialmente il cartellone di spettacoli della manifestazione.

Sarà un viaggio emozionante tra le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale ad aprire il sipario sul cartellone spettacoli della 47ª edizione del Festival La Versiliana. Stasera alle 21.30, il grande teatro all’aperto della Versiliana, immerso nella suggestiva cornice della pineta di Marina di Pietrasanta, accoglierà il concerto-spettacolo " Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar ", appuntamento inaugurale del cartellone 2026 del Festival promosso dalla Fondazione Versiliana sotto l’egida del Comune di Pietrasanta. È questo il primo grande evento di una stagione che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate con un ricco programma di spettacoli, firmato dal direttore artistico Marco Marchesi, capace di intrecciare musica, teatro, danza e grandi protagonisti della scena italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival La Versiliana. Grande concerto dedicato a Morricone e alle note da Oscar

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