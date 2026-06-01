Un posto al sole le anticipazioni del 2 giugno 2026 | è scontro tra Greta e Roberto

Da dilei.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026. Nella puntata precedente. Lunedì 1 giugno, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto confida a Niko che sta pensando di cercare Anna nel casale di campagna di sua madre, mentre Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. 🔗 Leggi su Dilei.it

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