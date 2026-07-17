Un sondaggio tra i giovani rivela che molti sono contrari alla chiusura delle centrali nucleari, considerandola un errore. Tuttavia, alcuni esprimono preoccupazioni sulla vicinanza di una centrale, preferendo che siano lontane dalle aree residenziali. Il governo ha annunciato che il Parlamento approverà prima della pausa estiva una legge delega sul nucleare, segnando un possibile ritorno all’energia atomica dopo quarant’anni di chiusure.

Nei piani del governo, il Parlamento approverà la legge delega sul nucleare prima della pausa estiva. Una decisione storica per l’Italia, che potrebbe tornare a puntare sull’energia atomica a circa quarant’anni dalla chiusura delle ultime centrali. Ma se anche il governo dovesse rispettare la tabella di marcia, c’è un’altra questione con cui potrebbe trovarsi a fare i conti: un nuovo referendum chiesto dai partiti di opposizione o i movimenti ambientalisti storicamente contrari al nucleare. Cosa pensano gli italiani del ritorno al nucleare. Ma se davvero si tenesse una terza consultazione popolare sul tema (le prime due si sono svolte nel... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Annalisa a Pesaro canta a sorpresa “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi” di Lucio Battisti – IL VIDEODurante un concerto a Pesaro, la cantante ha sorpreso il pubblico interpretando a sorpresa il brano di Lucio Battisti “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se...

Fermato per la revisione scaduta, ma era ricercato per il furto in una centrale nucleare tedescaDurante un controllo sulla strada, una persona è stata fermata perché aveva la revisione scaduta.

Temi più discussi: Ritorno al nucleare, cosa pensano i giovani? Un errore chiudere le centrali, Ok, ma non vorrei una centrale sotto casa - Il video; Nucleare, Squeri (FI): Ecco come ritornerà in Italia. E al deposito delle scorie non si potrà dire di no; Latina al bivio nucleare, il costo dell’ intelligenza artificiale; La scommessa del nuovo nucleare tra sicurezza energetica e autonomia strategica.

Ritorno al nucleare, cosa pensano i giovani? Un errore chiudere le centrali, Ok, ma non vorrei una centrale sotto casa – Il videoNei piani del governo, il Parlamento approverà la legge delega sul nucleare prima della pausa estiva. Una decisione storica per l’Italia, che potrebbe tornare a puntare sull’energia atomica a circa ... msn.com

Nucleare, Pichetto Fratin: Indispensabile per la domanda di energia. Non possiamo lastricare l'Italia di pannelli solari reddit

Nucleare, Squeri (FI): Ecco come ritornerà in Italia. E al deposito delle scorie non si potrà dire di noIl responsabile per l’energia di Forza Italia: I sondaggi dicono che l’accettazione sociale è salita e gli ambientalisti sono divisi. Legambiente è contraria ma associazioni come gli Amici della Terr ... corriere.it