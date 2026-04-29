Durante un concerto a Pesaro, la cantante ha sorpreso il pubblico interpretando a sorpresa il brano di Lucio Battisti “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi”. L’evento si è svolto nel contesto del suo tour nei palazzetti, iniziato a Genova. La performance ha coinvolto gli spettatori presenti, che hanno assistito a un momento inatteso e spontaneo durante lo spettacolo.

Annalisa continua a girare l’Italia con il suo tour nei palazzetti. Dopo l’esordio a Genova, ieri 28 aprile la cantante ha fatto una sorpresa ai fan di Pesaro. Durante un momento acustico del suo concerto, l’artista ha intonato la famosa “Io vorrei. Non Vorrei. Ma se vuoi” di Lucio Battisti, mostrando appieno le sue notevoli doti canore. “Io vorrei. non vorrei. ma se vuoi” è una delle canzoni più famose e amate della coppia artistica Battisti-Mogol. Il brano è stato pubblicato nel novembre 1972 e contenuto nel disco “Il mio canto libero”. La canzone racconta il conflitto interiore di un uomo che, reduce da una cocente delusione amorosa, oscilla tra la paura di soffrire ancora e l’irresistibile richiamo di un nuovo sentimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Annalisa a Pesaro canta a sorpresa “Io vorrei… Non Vorrei… Ma se vuoi” di Lucio Battisti – IL VIDEO

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