Fermato per la revisione scaduta ma era ricercato per il furto in una centrale nucleare tedesca
Durante un controllo sulla strada, una persona è stata fermata perché aveva la revisione scaduta. Tuttavia, le verifiche hanno rivelato che l’uomo era ricercato a livello europeo per un furto avvenuto in una centrale nucleare in Germania. La polizia stradale di Novara ha quindi proceduto all’arresto, in applicazione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca. La persona è stata portata in caserma in attesa delle successive procedure.
La polizia stradale di Novara ha arrestato un uomo destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca. Il soggetto era ricercato per un furto aggravato commesso nel 2020 all'interno della centrale nucleare di Grafenrheinfeld, in Germania.Il controllo nell'area. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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