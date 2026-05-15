Fermato per la revisione scaduta ma era ricercato per il furto in una centrale nucleare tedesca

Durante un controllo sulla strada, una persona è stata fermata perché aveva la revisione scaduta. Tuttavia, le verifiche hanno rivelato che l’uomo era ricercato a livello europeo per un furto avvenuto in una centrale nucleare in Germania. La polizia stradale di Novara ha quindi proceduto all’arresto, in applicazione del mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria tedesca. La persona è stata portata in caserma in attesa delle successive procedure.

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